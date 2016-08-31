«Сассуоло» засчитано техническое поражение в матче Серии А против «Пескары»

Дисциплинарные органы Федерации футбола Италии присудили «Сассуоло» техническое поражение в матче 2-го тура Серии А против «Пескары».

На поле в этом поединке вышел полузащитник Антонио Рагуза, который на тот момент не был заявлен за «Сассуоло». Из-за этого команде, которая обыграла соперника со счетом 2:1, засчитано поражение со счетом 0:3.

Руководство клуба проведет проверку, после которой примет решение по апелляции. В «Сассуоло» считают, что вовремя подали все документы, но затем произошел сбой в компьютерной системе.