Защитник «Спартака» Владимир Гранат близок к переходу в «Ростов». По информации источника, 29-летний футболист перейдет в донскую команду на правах аренды. Завтра игрок прилетит в Ростов-на-Дону, чтобы подписать контракт с желто-синими.

В нынешнем сезоне Гранат был переведен в состав «Спартака-2». За вторую команду красно-белых защитник провел девять матчей, в которых забил один гол и заработал две желтых карточки.