Защитник «Спартака» Владимир Гранат близок к переходу в «Ростов». По информации источника, 29-летний футболист перейдет в донскую команду на правах аренды. Завтра игрок прилетит в Ростов-на-Дону, чтобы подписать контракт с желто-синими.
В нынешнем сезоне Гранат был переведен в состав «Спартака-2». За вторую команду красно-белых защитник провел девять матчей, в которых забил один гол и заработал две желтых карточки.
Источник: «Советский спорт»
С Черчесом у него не заладилось и пошло все под откос, а в Спартак зря переходил это могила для защитников.
Но не нравиться другое, то что опять аренда, уходил от этого Бердыев уходил и опять тревожный звоночек. Сложно сделать команду на несколько лет вперед если уже пол команды одних арендованых, которые как гуано в проруби, то приходят то уходят, как оно раньше было в Ростове.