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Гранат близок к переходу в «Ростов»

30 августа 2016, 16:17
18

Защитник «Спартака» Владимир Гранат близок к переходу в «Ростов». По информации источника, 29-летний футболист перейдет в донскую команду на правах аренды. Завтра игрок прилетит в Ростов-на-Дону, чтобы подписать контракт с желто-синими.

В нынешнем сезоне Гранат был переведен в состав «Спартака-2». За вторую команду красно-белых защитник провел девять матчей, в которых забил один гол и заработал две желтых карточки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Гранат Владимир
Комментарии (18)
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Kitoboy_161
1472563636
Нужно больше новостей о трансферах Ростова... Мы ту все на нервах!
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МирТрудМай
1472564060
Почему не вернут Дьякова?
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vgarakh
1472564094
Верните Бердыева на место, все ждем его в форме Ростова.
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a-rakhmatov
1472565379
Гранат- хороший защитник и очень нужен именно сейчас Ростову))
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андрей андреев
1472567060
А мне он всегда нравился
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headdevil
1472570098
Если Бердыев и ко воспитают еще одного защитника, то гуд. Кудряшов и Новосельцев заиграли же, даже Терентьев забегал.
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Диктор
1472575722
Да дай Бог счастья ему,пусть хоть в Ростове заиграет.
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FanatSerj
1472580275
В принципе то нормуль защитник, особенно с Бердыевским подходом.
С Черчесом у него не заладилось и пошло все под откос, а в Спартак зря переходил это могила для защитников.
Но не нравиться другое, то что опять аренда, уходил от этого Бердыев уходил и опять тревожный звоночек. Сложно сделать команду на несколько лет вперед если уже пол команды одних арендованых, которые как гуано в проруби, то приходят то уходят, как оно раньше было в Ростове.
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Black Giz
1472623919
Защитники-это, конечно, хорошо. А как быть с полузащитой? Нужен, хотя бы, один креативный игрок.
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Joko21
1472627690
а есть ли такая необходимость? лично я сомневаюсь
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