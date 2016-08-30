Гаджиев согласен продать Селихова

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход из клуба голкипера Александра Селихова.

«Сейчас Селихов — игрок «Амкара», но если в клуб поступит предложение, которое нас удовлетворит, Александр уйдет. Наша команда, как и любой клуб средний руки с невысоким бюджетом, не может сохранять игроков, если к ним проявляют интерес богатые клубы. Что касается вопроса о сумме выкупа, то это не ко мне.

Могу только сказать, что, выставляя цену, клуб исходит из своих возможностей и возможностей игрока. Но я хочу отметить другое: как профессиональный спортсмен, футболист и член коллектива Селихов нужен «Амкару». Я, как тренер, не хочу, чтобы он уходил», – сказал он.