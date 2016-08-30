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Гаджиев согласен продать Селихова

30 августа 2016, 09:27
5

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход из клуба голкипера Александра Селихова.

«Сейчас Селихов — игрок «Амкара», но если в клуб поступит предложение, которое нас удовлетворит, Александр уйдет. Наша команда, как и любой клуб средний руки с невысоким бюджетом, не может сохранять игроков, если к ним проявляют интерес богатые клубы. Что касается вопроса о сумме выкупа, то это не ко мне.

Могу только сказать, что, выставляя цену, клуб исходит из своих возможностей и возможностей игрока. Но я хочу отметить другое: как профессиональный спортсмен, футболист и член коллектива Селихов нужен «Амкару». Я, как тренер, не хочу, чтобы он уходил», – сказал он.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Селихов Александр Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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яйва-яйва
1472543947
зря!!!!
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семечкин
1472549605
"ДОРОГИЕ ГОСПОДА ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА"!!!!!!!!! ВЫ ИЩИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ????? ПЕЧАТАЕТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРЯМО НА САЙТЕ???? С ТАКИМ ШТАТОМ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ СНИМАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ, КЛЕИТЬ ЕГО НА СТОЛБАХ!!!!!! Статья в Известиях имеет название-"Амкар не продаст Селихова в Спартак" Ваш "СЕНСАЦИОСОС печатает пятую строфу и пишет заголовок "Гаджиев согласен продать"!!!! СТЫДОБИЩА!!!!! НАБРАЛИ С БИРЖИ ТРУДА БЫВШИХ САДОВНИКОВ!!!!
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Касабланка
1472553867
Глупая статья,, в словах Гаджиева ничего не было о согласии на продажу
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Касабланка
1472557988
http://footballhd.ru/allnews/premierliganews/151606-amkar-otkazal-zenitu-i-spartaku-v-prodazhe-selihova.html всего то 4 ляма и то не продаётся
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