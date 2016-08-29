Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» поборется с «Сельтой» за игрока «Црвены Звезды»

    Полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катай попал в сферу интересов «Локомотива».

    Как сообщает Kurir, московский клуб предложил за игрока четыре миллиона евро, три из которых «Црвена Звезда» получит сразу, а еще миллион может быть выплачен в виде бонусов.

    По информации источника, в переходе Катая также заинтересована «Сельта», которая готова заплатить за него три миллиона евро. «Црвена Звезда» оставила право выбора нового клуба за самим футболистом.

    В нынешнем сезоне Катай провел за свой клуб десять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,75 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 29 августа 2016, 22:54

      Хороший игрок, очень универсальный ,может играть : на флангах ,и как атакующий полузащитник .В "Цверне Звезде" много забивает , странно что российские клубы ,раньше на него не обратили внимание .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      jon_rembo 29 августа 2016, 22:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак чемп!!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > jon_rembo 29 августа 2016, 22:49

      По не завоеванным титулам :(

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11