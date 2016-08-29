«Локомотив» поборется с «Сельтой» за игрока «Црвены Звезды»

Хороший игрок, очень универсальный ,может играть : на флангах ,и как атакующий полузащитник .В "Цверне Звезде" много забивает , странно что российские клубы ,раньше на него не обратили внимание .
Полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катай попал в сферу интересов «Локомотива».
Как сообщает Kurir, московский клуб предложил за игрока четыре миллиона евро, три из которых «Црвена Звезда» получит сразу, а еще миллион может быть выплачен в виде бонусов.
По информации источника, в переходе Катая также заинтересована «Сельта», которая готова заплатить за него три миллиона евро. «Црвена Звезда» оставила право выбора нового клуба за самим футболистом.
В нынешнем сезоне Катай провел за свой клуб десять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,75 миллиона евро.