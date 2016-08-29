Маурисио на правах аренды перешел из «Лацио» в «Спартак»

Защитник «Лацио» Маурисио стал игроком «Спартака». Как сообщает официальный сайт московского клуба, 27-летний бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды и проведет в команде нынешний сезон. Сумма сделки не разглашается, но, по неофициальным данным, аренда обойдется москвичам в 500 тысяч евро. Кроме того, клуб будет иметь право выкупа за 2 миллиона.

В прошедшем сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал 13 желтых карточек.