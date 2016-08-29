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Маурисио на правах аренды перешел из «Лацио» в «Спартак»

29 августа 2016, 17:47
14

Защитник «Лацио» Маурисио стал игроком «Спартака». Как сообщает официальный сайт московского клуба, 27-летний бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды и проведет в команде нынешний сезон. Сумма сделки не разглашается, но, по неофициальным данным, аренда обойдется москвичам в 500 тысяч евро. Кроме того, клуб будет иметь право выкупа за 2 миллиона.

В прошедшем сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал 13 желтых карточек.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Спартак Маурисио
Комментарии (14)
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VVM1964
1472482394
УДАЧИ ЕМУ В СПАРТАКЕ . НАДЕЮСЬ НЕ ЛИШНЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ .
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Andrey160268
1472482583
Ну что-же, посмотрим. В любом случае желаю удачи.
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alexidj
1472483165
зачет!
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Asbjorn
1472486545
Таски продают?нет?
Ответить
nik55
1472487570
должна быть польза
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MaxSpartakM
1472488919
Маурисио что то уровня Боккети! Его не пройти,а если прошел, то не уйдешь! Наверху хорош, с хорошей техникой паса
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Smoking_dog
1472489793
Неужели пуцко так нетянет
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marslond
1472490707
Отличное усиление!
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Андрей Ермошин
1472492246
Спартак усиливается, значит нацелился на высокие места, самое время, пока основные соперники распродают основу и не нашли свою игру.
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mgordeev
1472504755
Разные мнения есть по поводу этого парня. Но уж если кто и разбирается - так Карерра. Поглядим.
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