Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов: «Думаю, «Локомотиву» пора возвращаться в борьбу за чемпионство»

    Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов считает, что новое руководство железнодорожников поступило правильно, пригласив на пост главного тренера легенду клуба Юрия Семина. По его мнению, 69-летний специалист вместе со своим помощником Дмитрием Лоськовым сможет вернуть красно-зеленых в борьбу за чемпионство.

    «Это логичное решение руководства, на мой взгляд. Семин – опытный специалист, являющийся любимцем болельщиков «Локомотива», как и Дмитрий Лоськов. Руководство клуба совершило грамотный шаг: взяли людей, которые являются частью истории команды. В отличие от другого президента, действующее руководство не стало ругаться с легендами. Возвращение к своим традициям – правильный и логичный шаг.

    «Локомотив» уже давно не пятое колесо, как было во время первого прихода Семина. Болельщики клуба уже приучены к победам, хотя в последнее время, за исключением победы в Кубке России, их было мало. Тем не менее это клуб с традициями, который выступал и в Лиге чемпионов. Ожидания будут высокие, и люди вправе рассчитывать на хорошие результаты. Думаю, команда уже должна возвращаться в борьбу за чемпионство», – сказал Чугайнов.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 августа 2016, 15:45

      Чем больше в России стабильных сильных клубов тем интереснее РПЛ, так что Семину Шпалычу удачи в построении боевой команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 13:29

      Да пора бы уже к чемпионству лететь) состав сыгранный, больших изменений не претерпел) у нас за последние годы ОЧЕНЬ сильная пара центральных защитников (Пейчинович, Чорлука), Самедов как играет, Впервые за многие годы диспетчер вырисовывается (Миранчук), есть бойцы в составе Денисов, Михалик , Хенти наконец-то играет так, как должен ... Плюс как мне кажется сходят на нет ЦСКА и Зенит, щас Кони пока со скрипом очки набирает, но на два фронта их не хватит, а у Зенита с кокориным и Дзюбой шансы небольшие ... Когда ещё , как не в этом сезоне??????!!!!!!!! бороть за чемпионство надо здесь и сейчас!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 29 августа 2016, 13:23

      Следующая игра покажет,
      Кто пролетит, а кто масло на хлеб намажет.
      Быки тоже лихо взялись
      А тут и обмарались.
      Так что до встречи, рельсы и шпалы,
      Посмотрим на что годен ваш Палыч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 августа 2016, 12:34

      Дай бог, что бы у Палыча всё получилось! Локомотиву побед и удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 августа 2016, 12:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все,кто хоть по разу выиграл начинают говорить о чемпионстве

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 12:01

      старт вобще никакой, а так может что и срастется

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Clockwork_Bob 29 августа 2016, 11:58

      Надеюсь, что мёртвый Хенти после забитого гола станет по-уверенней на поле. А из Шкулетича ЮПС слепит нормального таранника. Может и Миранчук наконец раскроется хорошей девяткой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 11:53

      Не с таким составом и скамейкой.Думаю со временем может и получится что то.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11