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    Серия А. «Рома» упустила преимущество в два мяча в матче с «Кальяри», «Торино» разгромил «Болонью»

    В матче 2-го тура «Рома», имея преимущество в два гола, не сумела одержать победу над «Кальяри» – 2:2.

    Из других результатов отметим разгром «Торино» над «Болоньей» и волевую победу «Дженоа» над «Кротоне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

    Фиорентина – Кьево – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Санчес, 28.

    Удинезе – Эмполи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фелипе, 3; 2:0 – Перица, 90.

    Удаление: нет – Лорини, 73.

    Сампдория – Аталанта – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Кесси, 27; 1:1 – Квальярелла, 35 (с пенальти); 2:1 – Баррето, 45.

    Сассуоло – Пескара – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дефрель, 38; 2:0 – Берарди, 67; 2:1 – Манай, 81.

    Кальяри – Рома – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Перотти, 6; 0:2 – Строотман, 46; 1:2 – Боррьелло, 56; 2:2 – Сау, 88.

    Торино – Болонья – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Белотти, 28; 1:1 – Таидер, 32; 2:1 – Белотти, 37; 3:1 – Мартинес, 53; 4:1 – Базелли, 80; 5:1 – Белотти, 88.

    Кротоне – Дженоа – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Палладино, 34; 1:1 – Гакпе, 51; 1:2 – Паволетти, 55; 1:3 – Паволетти, 64.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 23:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 29 августа 2016, 08:25

      Рома тренера сливает что ли)))

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 августа 2016, 06:01

      Рому как всегда лихорадит. Кто бы не был тренером всё равно не стабильно. Торино, Сассуоло и Сампдория порадовали. И в Италии пошли хет-трики.

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 29 августа 2016, 05:57

      Отличная игра

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 августа 2016, 02:33

      Рома играет, как с похмелья. Есть силы и возможности, да что-то не играется.

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 29 августа 2016, 00:01

      Рома странно играет с их то набором исполнителей.

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 28 августа 2016, 23:59

      греббанная Рома экспресс запорола

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      Рейтинг: +64

      LaMagica > EFR 29 августа 2016, 00:45

      ахах, на Рому ставить, странные люди нынче)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > EFR 29 августа 2016, 02:32

      Не тебе одному.

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