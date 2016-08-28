«Спартак» добился уверенной победы над «Анжи»

Браво Спартак!!! Браво Каррера!!!
Московский «Спартак» без особых проблем переиграл в матче пятого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи».
0:1 – Джано, 18.
0:2 – Промес, 81.
Московский «Спартак» без особых проблем переиграл в матче пятого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи».
0:1 – Джано, 18.
0:2 – Промес, 81.
Браво Спартак!!! Браво Каррера!!!
Так держать
Что бы не шипели недруги перед игрой,
Жано молодец, Примус герой.
А когда начнёт забивать Зе Луиш -
Берегишь!!!
Каррера 911 попер! Спасибо за игру! Всех с победой!
всех с победой!!
Завсегда рад поражению Анжи. Спартачей с победой! Иванов - не судья, а сами знаете кто.