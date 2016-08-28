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    «Спартак» добился уверенной победы над «Анжи»

    Московский «Спартак» без особых проблем переиграл в матче пятого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи».

    0:1 – Джано, 18.

    0:2 – Промес, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 29 августа 2016, 07:49

      Браво Спартак!!! Браво Каррера!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 29 августа 2016, 07:42

      Так держать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 29 августа 2016, 05:38

      Что бы не шипели недруги перед игрой,
      Жано молодец, Примус герой.
      А когда начнёт забивать Зе Луиш -
      Берегишь!!!

      2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 29 августа 2016, 00:36

      Каррера 911 попер! Спасибо за игру! Всех с победой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 29 августа 2016, 00:01

      всех с победой!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 августа 2016, 23:56

      Завсегда рад поражению Анжи. Спартачей с победой! Иванов - не судья, а сами знаете кто.

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 28 августа 2016, 23:47

      Красиво! Победа! Жаль не все моменты были реализованы :-)
      Всех с победой!

      5
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      Рейтинг: +291

      EFR 28 августа 2016, 23:39

      С победой братья!!!Юхууууууууууууууууууу

      10
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      Рейтинг: +16

      Александр Балашов > EFR 29 августа 2016, 00:07

      Все равно игра на нервах, но тем приятней победа!!!!

      6
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