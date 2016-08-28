Конте дал согласие на переход Фабрегаса в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб находится в поисках усиления средней линии после ухода Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Отметим, что главный тренер лондонцев Антонио Конте готов отпустить Фабрегаса в другой клуб, так как он не подходит под тактику специалиста.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» может заплатить за переход футболиста 45 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Фабрегас провел за «Челси» в АПЛ один матч, в котором сделал голевую передачу.