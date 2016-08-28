Будковский: «Анжи» надеется на положительный результат в матче против «Спартака»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский выразил мнение, что махачкалинский клуб рассчитывает на положительный исход матча 5-го тура РФПЛ против «Спартака».

– С каким настроением «Анжи» подходит к матчу со «Спартаком»?

– Настроение хорошее. Команда хорошо провела предыдущий матч, так что атмосфера в коллективе позитивная. Готовились к красно-белым, разобрали их действия. Надеюсь, будет положительный для нас результат. У «Спартака» сменился тренер, что, наверное, сказалось на настрое ребят. Надо учитывать этот момент, ведь команда соперника набирает ход, выигрывает. Постараемся навязать москвичам борьбу.