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    Рейнгольд: «Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил игру нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

    – После прошлого матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли лучше?

    – Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.08.2016 14:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 августа 2016, 18:12

      Полная чушь. Оба не в своей команде. Но оба понимали, что не за футболом приехали, а за деньгами.

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 28 августа 2016, 17:49

      Дзюбу-то за что? А Кокорину да, агрессии не хватает. Вот, помню Газзаев играл во всех командах-пер на ворота как танк. Таких сейчас просто нет.

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Бриг 28 августа 2016, 18:30

      Газзаев играл как в анекдоте про грузинское водное поло))))
      большой жмот был дядя Валера....

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 августа 2016, 16:33

      Есть игроки лучше? Вперед тогда, вызывайте. Да что-то тренеры сборной никак не могут лучше то найти. Может ты сам поиграешь и покажешь как нужно забивать? А то все умные такие в интервью.

      -1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 28 августа 2016, 15:47

      Кока давно уже стал конфетным мальчиком, играющим по настроению, а Дзюбу явно переоценили, не вышел из него игрок экстра класса, к великому сожалению, не хватило характера и мастерства.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 августа 2016, 15:41

      кокорин если в этом сезоне не выстрелит,то пора списывать,я думаю... тем более после монако спрос вдвойне... сколько уже был в подающих надежду... а дзюба,захочет,заиграет..,все в его "ногах"

      2
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      Рейтинг: -110

      spbultras 28 августа 2016, 15:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот старый уебан ничего не добился,а лезет в великие эксперты всего и вся

      -6
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 28 августа 2016, 15:06

      По Кокорину согласен, парень не о чем и ни когда не станет футболистом. А по Дзюбе нет - у него желание и самоотдача есть, его нужно правильно использовать

      3
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      Рейтинг: +31

      BadrHary > BarStep 28 августа 2016, 15:13

      да его надо просто головой играть научить, такая шпала, а головой играть не умеет. навешивайте на него да и всё, голы будет штамповать

      -1
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      Рейтинг: +7776

      BarStep > BadrHary 28 августа 2016, 15:25

      Ну, хотя бы так...

      -1
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      Рейтинг: +1298

      Taps 28 августа 2016, 15:00

      Коко-инфантильный мальчик для траханья девочек,

      в футбол играет плохо. И никогда не заиграет ...

      2
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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 28 августа 2016, 14:49

      Он в чем-то не прав?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 августа 2016, 14:48

      Как ни странно но на этот раз я с ним согласен.

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