Гаджиев: «Если переход Селихова состоится, то он будет естественным»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход из команды вратаря Александра Селихова.

«Мы бы хотели удержать Селихова. Но самых талантливых игроков забирают более именитые клубы. Это естественный процесс, протекающий во всем футбольном мире, не только в «Амкаре» или российской Премьер-лиге.

Если переход Селихова состоится, он будет естественным. Конечно, для нас хорошо, что он пока в «Амкаре». Понимаем, что это одаренный игрок, что он может выступать за другие клубы, более именитые», – сказал Гаджиев.