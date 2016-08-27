Салугин: «В «Амкаре» есть задержки по зарплате перед футболистами»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин заявил, что в пермском клубе существуют задержки по зарплате перед футболистами.

– Для нашей команды нормально ставить задачи по ходу сезона. Финансирование, прямо скажем, не очень хорошее. Двигаясь от игры к игре, можно будет ставить конкретную цель. Рано смотреть так далеко вперед, надо играть спокойно. У болельщиков сейчас дача, шашлыки, и в жаркие дни не всем хочется идти на футбол. В Перми скоро похолодает, наступит осень – болельщиков на стадионе будет больше.

– Вы сами сказали о финансировании. Задержки по зарплатам есть?

– Да, но руководство всегда с нами общается, премиальные выплачивают, обещают полностью рассчитаться. Никто тревогу не бьет. Задержки не катастрофические.

– Неделя-две?

– Лучше задать такой вопрос руководству. По условиям контракта не могу разглашать эту информацию.