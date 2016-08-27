Родионов: «Промес за короткий срок стал любимцем болельщиков «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал продление контракта с нападающим Квинси Промесом.

«Мы рады, что наш клуб продлил контракт с Квинси Промесом еще на пять лет. Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых. От души желаю Квинси успехов в выступлении за «Спартак» и сборную Голландии», – заявил Родионов.