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    Родионов: «Промес за короткий срок стал любимцем болельщиков «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал продление контракта с нападающим Квинси Промесом.

    «Мы рады, что наш клуб продлил контракт с Квинси Промесом еще на пять лет. Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых. От души желаю Квинси успехов в выступлении за «Спартак» и сборную Голландии», – заявил Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.08.2016 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 29 августа 2016, 09:13

      Антоха своей игрой влюбил в себя болельщиков. продолжай в том же духе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 16:28

      все бы так старались как Промес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:50

      раньше на пенсию уйдет чем трофей

      -2
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