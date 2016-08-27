Мутко: «Я уверен, что ЧМ-2018 пройдет в России»

Глава РФС Виталий Мутко в очередной раз выразил уверенность в том, что у России не отберут право проведения ЧМ-2018.

«У меня сохраняется уверенность, что чемпионат мира по футболу пройдет в России. Несмотря на все рекомендации. Нужно продолжать готовиться, никаких оснований для отстранения нет», – заявил Мутко.

Кроме того, министр спорта прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове.

«Неделю назад я был в Санкт-Петербурге. Цена строительства не увеличивается. Нужно больше говорить о позитиве. Этот стадион вызвал такие нарекания, но, поверьте, это будет украшение Крестовского острова», – добавил Мутко.