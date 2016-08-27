Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селихов: «Хочу стать первым номером сборной при Акинфееве»

27 августа 2016, 06:02
21

Вратарь «Амкара» Александр Селихов заявил, что намерен стать первым номером сборной России, вытеснив из основы национальной команды Игоря Акинфеева.

«Мой вызов в молодежную сборную России? Сейчас я просто хочу доказать, что готов играть и в первой сборной. Сейчас у нашей молодежной сборной впереди важные игры, потому поеду и помогу команде с радостью.

Реально ли стать первым номером сборной при Акинфееве? Реально. Незаменимых людей нет. Но это лично мое мнение. Все зависит только от меня. Пока могу сказать – мне предстоит еще пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Селихов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Россия Селихов Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bzfar
1472268587
Конкуренция делает из людей настоящих футболистов. Успехов!
Ответить
Аид666
1472269232
Удачи)
Ответить
nik55
1472269524
вратарь хороший но мало опыта пока-удачи тебе
Ответить
Аристократ Олжик
1472271868
Ну а почему бы и нет, Акинфееву 33 стукнет и ты спокойно можешь вытеснить его
Ответить
Диктор
1472272400
Удачи Александр.
Ответить
каа
1472274159
Все будут только рады Саныч...)))
Ответить
84aivengo
1472277157
будет трудно.. но плох тот солдат,кто не хочет быть генералом ))
Ответить
shurik45
1472277833
Пока Игорь сам не уйдет ,у него нет шансов.
Ответить
Garrincha58
1472278100
Акинфеев средний вратарь если бы он играл в Амкаре то пропускал бы точно также как любой другой он просто в России сидит за спинами Березуцких и Игнашевича всю свою карьеру а в Европу ссыт переходить потому что знает не его уровень Ну да бывают и у него супер-сейвы на то он и вратарь,его никак нельзя поставить в один ряд например с Буффоном или Нойером или со Шмейхелем-старшим, Ван дер Саром
Ответить
Rzn_za_cska
1472280438
Куда ты собрался мальчик За сборную сыграл два матча Уже раскрылился
Ответить
Главные новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
2
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Все новости
Все новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
2
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
15
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
12
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+