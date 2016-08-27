Селихов: «Хочу стать первым номером сборной при Акинфееве»

Вратарь «Амкара» Александр Селихов заявил, что намерен стать первым номером сборной России, вытеснив из основы национальной команды Игоря Акинфеева.

«Мой вызов в молодежную сборную России? Сейчас я просто хочу доказать, что готов играть и в первой сборной. Сейчас у нашей молодежной сборной впереди важные игры, потому поеду и помогу команде с радостью.

Реально ли стать первым номером сборной при Акинфееве? Реально. Незаменимых людей нет. Но это лично мое мнение. Все зависит только от меня. Пока могу сказать – мне предстоит еще пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Селихов.