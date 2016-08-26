Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Уровень ответственности на посту главного тренера «Локомотива» очень высокий»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, назначенный сегодня на данную должность, отметил высокий уровень ответственности, который ожидает его на посту наставника железнодорожников. Также 69-летний специалист подтвердил, что все члены нынешнего тренерского штаба во главе с Олегом Пашининым останутся в команде.

    «Сейчас я испытываю радость, в то же время волнение. Но это уже самые положительные эмоции – футбольные. Меня представили команде, сотрудникам, хотя со многими мы хорошо знакомы, вместе работали.

    Уровень ответственности очень высокий. Нужно заново доказывать, что ты можешь принести пользу клубу. Предстоит создать команду, которая будет побеждать и нравиться болельщикам. Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше, чтобы заполнялся весь стадион. Но многое зависит от нас и нашей работы. Я к этой работе готов. Она мне интересна и приносит удовлетворение.

    Уже через день игра с «Краснодаром». Хочется, чтобы болельщики поддержали нас и там. Все ребята, я говорю о тренерском штабе, останутся в команде, будут моими помощниками. Олег Пашинин, к сожалению, заболел, но вскоре он присоединится к команде и станет первым помощником главного тренера. Будем работать все вместе – вот такой у меня девиз на всех. Только так мы сможем побеждать», – сказал Семин.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 26 августа 2016, 21:07

      Палыч! От всей души поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 26 августа 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак многие годы веселил наш народ. На его место пришли сразу двое,досточтимые Рубинушка и Паровозик. Умеем же веселиться,когда захотим.

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11