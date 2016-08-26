Лайзанс: «Ничего не знаю о переходе Паршивлюка в «Краснодар»

Работник селекционного отдела «Краснодара» Юрис Лайзанс, присутствовавший на жеребьевке группового раунда Лиги Европы, прокомментировал ситуацию с возможными приобретениями «быков» до закрытия текущего трансферного окна. Кроме того, селекционер подчеркнул, что ничего не знает о переходе защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка в стан «горожан». Напомним, сегодня появилась информация, что воспитанник красно-белых продолжит карьеру в краснодарском клубе.

– Осталось несколько дней до завершения трансферного периода. Кто покинет команду, и кто может ее пополнить?

– Как уже сообщалось, ушел Сигурдссон, уходит Страндберг. По поводу того, кто придет, точной информации пока нет. Все в стадии переговоров.

– В пятницу пошли слухи, что в «Краснодар» перейдет Паршивлюк.

– Не знаю об этом. Я на жеребьевке, последних новостей у меня нет.