Бабаев: «Не обижусь на Вагнера, если он забьет ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рад тому, что армейцы вновь встретятся с Вагнером Лавом, который выступает за «Монако». Напомним, что клубы стали соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов.

— Главная интрига жребия: Вагнер Лав едет в гости к ЦСКА?

— Рады, что встретимся с ним вновь. Мы, кстати, на днях общались. К сожалению, Вагнер в последнее время не так часто выходит на поле. Что ж, будем рады вновь с ним встретиться.

— Не опасаетесь, что Вагнер огорчит ЦСКА?

— Это футбол. Посмотрим. Никаких обид на него в любом случае не будет.

— А «Ростов» в матче с «Аяксом» показал «космос»?

— Очень рады за клуб, прежде всего за болельщиков. «Аякс» удивил со знаком «минус», но это не умаляет заслуг «Ростова». Они молодцы. Здорово. Что от России в групповом турнире сыграют две команды.