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Бабаев: «Не обижусь на Вагнера, если он забьет ЦСКА»

26 августа 2016, 09:30
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рад тому, что армейцы вновь встретятся с Вагнером Лавом, который выступает за «Монако». Напомним, что клубы стали соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов.

— Главная интрига жребия: Вагнер Лав едет в гости к ЦСКА?

— Рады, что встретимся с ним вновь. Мы, кстати, на днях общались. К сожалению, Вагнер в последнее время не так часто выходит на поле. Что ж, будем рады вновь с ним встретиться.

— Не опасаетесь, что Вагнер огорчит ЦСКА?

— Это футбол. Посмотрим. Никаких обид на него в любом случае не будет.

— А «Ростов» в матче с «Аяксом» показал «космос»?

— Очень рады за клуб, прежде всего за болельщиков. «Аякс» удивил со знаком «минус», но это не умаляет заслуг «Ростова». Они молодцы. Здорово. Что от России в групповом турнире сыграют две команды.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Монако Вагнер Лав Бабаев Роман
Комментарии (6)
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ПФК ЦСКА Моscow
1472193605
да никто не обидится)
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Дмитрий Александрович
1472193742
А потом успешно перейдёт в ЦСКА.
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KorolShut
1472198459
Он не забьет, так как не выйдет
Ответить
nik55
1472202235
пусть забивает супер-вратарю рекорд нужно продолжить
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1472206537
ну пусть попробует )))
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