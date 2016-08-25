Сергей Ребров: «У «Динамо» ровная группа»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, в результате которой команде в соперники достались «Бенфика», «Наполи» и «Бешикташ».

– Результаты жеребьевки, считаю, вполне приемлемые для нас. Как и в прошлом году, сейчас у нас ровная группа – три чемпиона своих стран, а также вице-чемпион одного из топ-чемпионатов Старого Света. Нужно готовиться к каждой игре, одинаково настраиваться на любого соперника и ставить перед собой самые высокие задачи. И так было бы при любых итогах жеребьевки для нас.

– Были ли какие-то пожелания перед жеребьевкой? Или в групповом турнире Лиги чемпионов слабых команд нет?

– Пожеланий относительно состава групп могло быть сколько угодно, но нужно принимать то, что имеем. Конечно, могла быть значительно хуже группа, но, думаю, сейчас у нас интересная четверка, где собрались равные по силе команды и у каждой есть шансы на выход в стадию плей-офф. Надеюсь, что ребята это понимают, и своей игрой и работой докажут, что у нас есть хорошие шансы на выход из этой группы.

– Согласны, что «Бенфика» была одним из самых желаемых соперников из первой корзины?

– Я не могу оценивать, какая из команд была лучшим вариантом, а какая, наоборот, – худшим. Когда завершится групповой турнир, тогда и будем говорить о лучших или худших раскладах. Никто не знает, как сложится турнирный путь, на каждую команду нужно настраиваться соответствующим образом. Нужно, чтобы не только я, но и ребята понимали, что какая бы группа нам не попалась, нужно готовиться к каждому сопернику, детально анализировать игру и показывать тот футбол, которого ждут от нас болельщики.