Шевченко вызвал Зинченко, Селезнева и Ярмоленко на матч с Исландией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. Стоит отметить, что в заявке сборной не оказалось ни одного игрока из российской Премьер-лиги.

Голкиперы: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – «Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»);

Защитники: Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Артем Федецкий («Дармштадт»), Эдуард Соболь («Заря»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Иван Петряк, Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья»), Евгений Шахов (ПАОК), Роман Безус («Сент-Трюйден»), Владлен Юрченко («Байер»);

Нападающие: Евгений Селезнев («Шахтер»), Роман Зозуля («Бетис»), Артем Довбик, Денис Баланюк (оба – «Днепр»).