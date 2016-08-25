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    Селихов может перейти в «Зенит» и вытеснить Лодыгина из основного состава

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу начинает рассматривать вариант приобретения нового вратаря. Румынского специалиста не устраивает уровень игры Юрия Лодыгина. Тренер намерен обратить внимание на голкипера «Амкара» Александра Селихова.

    Селихов в нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате России, не пропустив ни одного мяча.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.08.2016 09:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2016, 15:53

      А что, кроме Лодыгина, в Зените больше нет вратарей??? А Миша Кержаков чем плох? Он вполне надёжен. Просто надо давать ему играть регулярно. Нерегулярность в любом деле имеет плачевные последствия

      3
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      Рейтинг: +11

      varvar68 25 августа 2016, 13:52

      Сам Зенит -то знает про эту информацию ? Спортивные СМИ становятся всё более желтыми, где-то что-то услышали, да ещё и надумали и выдают информацию как 100 процентную.

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 25 августа 2016, 13:49

      Давно пора. Не тянет. Реакция не та.

      0
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      Рейтинг: +13

      Crazy74 25 августа 2016, 13:35

      Лодыгину хладнокровия не хватает. И мастерства, которое Акинфеев демонстрирует. Всегда нравился стиль игоря особенно когда угловой или пенальти, как он смотрит в ожидании, а в глазах холод... Холод и уверенность. Бывали конечно ошибки, с кем не бывает, все мы люди. Но лодыгин очень далек от него. Очень..

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      Рейтинг: +7

      Randomjkee > Crazy74 25 августа 2016, 14:12

      Кержаков лучше на банке стоит чем Лодыгин. У Ладыгина много выебонов которые не получаются и дарит голы соперникам

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      Рейтинг: +24993

      bset 25 августа 2016, 13:20

      У Зенита сменится один вратарь, второй, третий. А они также буду смеяться, как "плохо" Акинфеев стоит на воротах. Забавно

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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 25 августа 2016, 13:16

      Селихов в после 30 тур что делать...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 12:27

      Лодыгин многих раздражает, но ведь есть М. Кержаков.
      Ставь его в рамку и побыстрее, а то и ты ненеприкасаемый.
      Начали плохо. Нужен результат!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 августа 2016, 12:16

      Дайте шанс Мише Кержакову. По нескольким играм прошлого сезона мне он очень понравился.

      2
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 25 августа 2016, 12:02

      К сожалению, Лодыгин делает детские ошибки и не может исправиться. То ли школы не хватает, то ли ума. Но талантливо берет пенальти - это, пожалуй все, что осталось.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 августа 2016, 12:00

      Почему не Сослана Джанаева?

      -2
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