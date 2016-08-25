Селихов может перейти в «Зенит» и вытеснить Лодыгина из основного состава

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу начинает рассматривать вариант приобретения нового вратаря. Румынского специалиста не устраивает уровень игры Юрия Лодыгина. Тренер намерен обратить внимание на голкипера «Амкара» Александра Селихова.

Селихов в нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате России, не пропустив ни одного мяча.