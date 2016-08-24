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    Будковский: «В «Зените» уже просматриваются «шахтерские» черточки»

    Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал о сотрудничестве с нынешним главным тренером «Зенита» Мирчи Луческу, под руководством которого он выступал в «Шахтере».

    «Луческу строгий, требовательный человек. Умел донести свои требования до футболистов. Все понимали, чего он хочет, и четко выполняли его установки на поле. Думаю, при нем «Зенит» будет играть примерно так же, как играл «Шахтер». Упор на контроль, сильные фланги. Мяч не будет выбиваться наобум – атаки будут начинаться с вратаря. Ошибки в игре с «Ростовом» – следствие этой перестройки.

    Видно, что она началась, но за месяц-два этих вещей до автоматизма не отрепетируешь. Уверен, что Луческу удастся поставить «Зениту» ту игру, которую хочет. Какие-то «шахтерские» черточки в его действиях уже просматриваются», – сказал Будковский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2016 18:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 25 августа 2016, 15:11

      Рудковский? Это не из сериала "Универ"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 24 августа 2016, 19:31

      И когда же игра будет ?
      Когда "Зенит" окажется на 13-м месте ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 24 августа 2016, 19:00

      Чтоб "шахтёров" увидать
      Придётся в касках заиграть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 24 августа 2016, 18:51

      Это хорошо,что есть свой человек))

      -1
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