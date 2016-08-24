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    Григорян: «Болельщики просили меня привезти «Спартак» в Хабаровск»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы над «Сахалином» в матче 1/32 финала Кубка России, которая позволила его команде выйти в следующий раунд турнира и сыграть со «Спартаком».

    — Многие клубы ФНЛ, учитывая плотный график, повезли к клубам второго дивизиона полурезервные составы, вы же выставили основу. Так важен Кубок?

    — Мы по сетке выходили на «Спартак» — этим все сказано. Армия болельщиков просила меня привезти красно-белых в Хабаровск. Мой телефон знает ограниченный круг людей, в основном футбольных, а тут начали звонить болельщики — уж не знаю как узнали номер. Просили, умоляли. И мы это сделали. Матч показал, что если бы приехали не основой, то едва ли добились бы победы. «Сахалин» — крепкая команда, чувствуется рука Сергея Булатова. Много опытных футболистов — Бочков, Волков.

    — Что позволило переломить игру и добиться волевой победы?

    — Булатов предложил интересную модель — 4-1-3-2, подстраивались по ходу матча. Пропустив, во втором тайме отыграли тактически грамотно, что мне понравилось. За исключением последних минут, когда «Сахалин» мог сравнять счет.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.08.2016 16:07
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