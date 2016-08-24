Драгович: «Я отлично провел время в Киеве»

Защитник Александар Драгович попрощался с киевским «Динамо». Напомним, что футболист подписал контракт с «Байером».

«Новый клуб, новая глава. Рад подписать контракт с «Байером». Большая благодарность Игорю Суркису за этот фантастический опыт с киевским «Динамо» и за предоставленную мне возможность продолжить свою карьеру в Бундеслиге.

Я отлично провел время в Киеве, выиграл пять титулов, и я желаю всего наилучшего «Динамо», моему тренеру Реброву и моим партнерам по команде в предстоящем сезоне Лиги чемпионов!» — сказал Драгович.