Роджерс: «Я могу купить Швайнштайгера, но если он будет бегать и прессинговать»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признал, что его клуб согласится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера лишь в том случае, если этот футболист будет «бегать и прессинговать».

«Я могу купить звездного игрока, если он будет бегать и прессинговать. Мы приобрели несколько молодых игроков, которые уже успели привести болельщиков в восторг.

Для меня главное – не имя футболиста, а то, насколько он подходит команде», – сказал Роджерс в интервью The Scottish Sun.