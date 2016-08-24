Кураньи: «Черчесов – супертренер. С ним сборная России выступит лучше, чем на Евро-2016»

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России, отметив, что данный специалист отлично подходит для национальной команды.

– Кто, если не он? Всегда считал его супертренером, успешной работой в клубах он всем все доказал. Человек заслужил право возглавить национальную команду. Уверен, что он вдохнет в сборную новую жизнь, взбодрит ребят. Поэтому я просто порадовался за него.

– Главная черта тренера Черчесова?

– Строгость и очень сильный характер. В какой-то мере прямолинеен. Всегда говорит в лицо то, что думает. Честен с игроками.

– Шумный?

– О да! Если команда выглядела на поле не лучшим образом, то в раздевалке было очень шумно. Черчесов мог каждому игроку высказать все, что о нем думает, указать на все ошибки. Мне всегда нравился такой подход.

– Тренер должен быть жестким?

– Тренер должен обладать сильным характером и придерживаться своей линии.

– Черчесов вас когда-нибудь штрафовал?

– Нет, нам всегда удавалось уладить разногласия при помощи беседы. Жесткий человек, но справедливый. Убежден, с Черчесовым команда выступит намного удачнее, чем на Евро.