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  • Кураньи: «Черчесов – супертренер. С ним сборная России выступит лучше, чем на Евро-2016»

Кураньи: «Черчесов – супертренер. С ним сборная России выступит лучше, чем на Евро-2016»

24 августа 2016, 00:02
6

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России, отметив, что данный специалист отлично подходит для национальной команды.

– Кто, если не он? Всегда считал его супертренером, успешной работой в клубах он всем все доказал. Человек заслужил право возглавить национальную команду. Уверен, что он вдохнет в сборную новую жизнь, взбодрит ребят. Поэтому я просто порадовался за него.

– Главная черта тренера Черчесова?

– Строгость и очень сильный характер. В какой-то мере прямолинеен. Всегда говорит в лицо то, что думает. Честен с игроками.

– Шумный?

– О да! Если команда выглядела на поле не лучшим образом, то в раздевалке было очень шумно. Черчесов мог каждому игроку высказать все, что о нем думает, указать на все ошибки. Мне всегда нравился такой подход.

– Тренер должен быть жестким?

– Тренер должен обладать сильным характером и придерживаться своей линии.

– Черчесов вас когда-нибудь штрафовал?

– Нет, нам всегда удавалось уладить разногласия при помощи беседы. Жесткий человек, но справедливый. Убежден, с Черчесовым команда выступит намного удачнее, чем на Евро.

Источник: «Советский спорт»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Россия Кураньи Кевин Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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time_killer
1472001486
Но ведь третье место в группе - это тоже лучше, чем на Евро...
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qweewqqweewq
1472005574
Ну да хуже то некуда
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DUMOH
1472011281
Не в пастухах дело,а в стаде...
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yorgenbarenz
1472028518
Тут Кевин прав.Конечно лучше выступит сборная при Черчесове,чем при Слуцкере.Ведь хуже можно сыграть,если то и дело бить по своим воротам.
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