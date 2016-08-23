Лужный: «Уровень чемпионата Украины упал на дно»

Экс-защитник киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о нынешнем состоянии футбола в Украине. По его словам, причиной неудачного выступления национальных клубов в еврокубках является беспорядок в стране.

«В еврокубках мы потерпели три поражения. Но причина одна – беспорядок на Украине. Какая страна – такой и футбол. Если в государстве происходит хаос, то в футболе не может все быть гладко.

Уровень чемпионата Украины упал на дно. Цвета некоторых клубов защищают игроки, которым не место в элитном эшелоне. Некоторые исполнители демонстрируют уровень второй лиги, но они участвуют в дивизионе номер один. Поэтому еврофиаско сразу трех наших команд выглядит закономерным», – приводит слова Лужного Рlussport.