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    Глушаков: «При Каррере в «Спартаке» нагрузки существенно увеличились»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда при Массимо Каррере получает удовольствие от того футбола, который демонстрирует.

    «Мы сыграли под руководством Карреры уже два матча, под каждого соперника подстраиваемся по-разному и демонстрируем тот футбол, который нравится и самим футболистам. Мы просто выполняем то, что требует от нас тренер, и получаем от игры настоящее удовольствие. Это приносит результат.

    Нагрузки значительно поменялись по сравнению с теми, что были при Дмитрии Аленичеве. Они существенно повысились. Все ребята почувствовали это с первого дня работы с новым тренером. Как команда попрощалась с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым? Со всем тренерским штабом попрощались нормально, по-человечески. Пожелали друг другу удачи и успехов», – заявил Глушаков.

    Источник: Известия

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    23.08.2016 10:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 23 августа 2016, 16:21

      Нагрузки не могут увеличиться во время чемпионата, для этого есть предсезонка, когда нагрузки огромные. Если это действительно так, то тогда выходит, что они всю предсезонку дурука валяли.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 23 августа 2016, 12:15

      Если только вы с Комбаровым ещё раз детскую школу футбола 2-й раз закончите, то результат вырастет в 2раза минимум. Брак высокий, КПД низкое.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7992

      nik55 23 августа 2016, 11:10

      можно еще увеличить

      -1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 23 августа 2016, 10:30

      Это продолжиться до первой стычки в еврокубках

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Berdchanin 23 августа 2016, 10:33

      Для тех, кто путает ться и тся, в аду заготовлен отдельный котел.

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      ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 09:04

      ой. косяк . Не заметил ))

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