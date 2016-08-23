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  • Селихов: «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Еще посмотрим, кто кого»

Селихов: «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Еще посмотрим, кто кого»

23 августа 2016, 09:48
24

Вратарь «Амкара» Александр Селихов не считает «Зенит» явным фаворитом в предстоящем очном матче в рамках 5-го тура РФПЛ.

«Журналисты считают, что «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Посмотрим еще, кто кого обыграет. Я не любитель загадывать. Давайте обсудим это вечером 27 августа. Что касается сомнений по поводу нынешнего высокого места «Амкара», то сами все увидите в конце сезона. В нашей лиге все бьются, все куются, никто не хочет сдавать позиции. Нам тяжелее всего далась ничья с «Оренбургом»: им очень нужны были очки, а мы не попали в игру. Хотя такие матчи полезны – есть над чем подумать», – заявил Селихов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Селихов Александр
Комментарии (24)
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Danjer
1471935976
Вот именно,27 и посмотри,а на счет его планов,он видимо чет перекурил))))))))
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Kosmotoga
1471940766
всегда весело наблюдать когда днище перед боем вызывающе себя ведёт а потом ноет с разбитыми щщами что всё закономерно.
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KK777
1471943150
Зеньку отыметь, сейчас только ленивый не может.))) Самый средненький проект в РФПЛ
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mik1954
1471944550
Да, прихлопуть неоходимо, пора просыпаться...
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Grelas
1471957273
И не только журналисты так считают.
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Zeff
1471986405
Как обычно 2:0.
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