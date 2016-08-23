Селихов: «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Еще посмотрим, кто кого»

Вратарь «Амкара» Александр Селихов не считает «Зенит» явным фаворитом в предстоящем очном матче в рамках 5-го тура РФПЛ.

«Журналисты считают, что «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Посмотрим еще, кто кого обыграет. Я не любитель загадывать. Давайте обсудим это вечером 27 августа. Что касается сомнений по поводу нынешнего высокого места «Амкара», то сами все увидите в конце сезона. В нашей лиге все бьются, все куются, никто не хочет сдавать позиции. Нам тяжелее всего далась ничья с «Оренбургом»: им очень нужны были очки, а мы не попали в игру. Хотя такие матчи полезны – есть над чем подумать», – заявил Селихов.