Сапета: «ФНЛ – хорошая лига. Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от выступления в ФНЛ после победы в матче девятого тура против «Спартака-2» (2:1). Точный удар Сапеты принес динамовцам победу в этой игре.

– Первый наш гол вышел очень эмоциональным. Все-таки пришлось отыгрываться. Спартаковцы забили из под меня. Правда, в том моменте меня заблокировали. Но, может, это и к лучшему. Завелись. А после своего гола, да – я показывал, будто жарю шашлык.

– Не скучаете в ФНЛ?

– Говорил уже, что ФНЛ – хорошая лига. Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет.

– Когда в последний раз слышали, как скандировали вашу фамилию?

– В «Урале» такого не было. А здесь такое каждый матч. И я благодарен за это болельщикам. Чувствуется, что я в великом клубе.

– Против «Спартак-2» особый был настрой?

– «Спартак» – наш принципиальный соперник. Поэтому болельщики вдвойне рады, что мы обыграли «Спартак-2».

– После финального свистка подошли к фанатам и исполнили кричалку вместе. Так всегда?

– Уже третий матч так делаем. Это объединяет, – сказал Сапета.