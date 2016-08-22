Павлов: «Соперник играл явно от обороны»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал игру своих подопечных в матче четвертого тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Соперник играл явно от обороны. Они закрыли все зоны, нам непросто было их вскрывать, и в первом тайме мы стали немножко торопиться.

Я считаю, что нам надо более качественно работать и выводить наших крайних полузащитников в зону подач. Зоны были забиты, и доставка была сложной.

Во втором тайме мы более четко стали контролировать игру. Тут все мог бы решить один момент, во втором тайме мы давление оказали ощутимое», – сказал Павлов.