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    Серхио Санчес: «Каждому игроку «Рубина» нужно что-то менять»

    Защитник «Рубина» Серхио Санчес недоволен игрой казанской команды в нынешнем сезоне.

    «Наши ошибки повлияли на результат. Игру с «Анжи» нельзя было проигрывать. Мы все должны подумать о нашей игре, потому что так играть невозможно. Не все игроки выдали сто процентов от того, что могут. В том числе и я. Нам всем нужно больше выкладываться. Мы не забили пенальти и еще имели много моментов у чужих ворот. Наши соперники имели всего три момента и забили три мяча. Сейчас такой момент, что все складывается против нас, и удача отвернулась от «Рубина». Единственное что сейчас может изменить ситуацию в команде, это упорная работа. Наступает период, когда в этот сложный момент мы должны стать одной большой и сильной семьей. Мы должны быть все вместе и тренироваться еще больше, и следующая игра должна изменить ситуацию. Я на это надеюсь. В каждой игре мы имеем много моментов, но пока нам сильно не везет.

    Каждому игроку нужно что-то менять индивидуально. На тренировках у нас все получается. Хорошая игра, реализация моментов, но как наступает игра, все проблемы выходят наружу. Мне сложно это объяснить. Четыре матча без побед – это слишком много, но это не ошибка тренера. Это не проблема поля или погоды, это наши ошибки, ошибки игроков. Это наша проблема, и сейчас настал момент доказать, что мы большая команда, большая семья. И только мы вместе сможем изменить эту ситуацию», – сказал Санчес.

    Источник: ФК «Ротор»

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    22.08.2016 18:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 августа 2016, 14:12

      А что-то мне казалось что Анжи 2 забили или нет. А что хотели - пока сыграются может и пол-чемпионата пройти, а там только за выживание и бороться. Тут на одном классе и уровне исполнителей не выедешь, порядок бьёт класс, вот их все и бьют пока.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 22 августа 2016, 22:59

      вы все и так смотрелись, как одна дружная семья, когда написали на майках НКНХ( никому нихуя), пригласили варягов со всех волостей и перед открытием сезона устроили грандиозное шоу, где рассказывали, как красиво и результативно вы СОБИРАЕТЕСЬ играть))))
      это ж надо, поставить задачу- войти в зону еврокубков, а задача проще гораздо - НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ СТЫКОВ, А ТО ВЫЛЕТ В ФНЛ!!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 августа 2016, 20:47

      Если все так хорошо,то почему все так плохо-то?

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