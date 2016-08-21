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    Черчесов и Слуцкий присутствуют на матче «Спартак» — «Краснодар»

    Нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов и ее бывший наставник Леонид Слуцкий, работающий с ЦСКА, посетили матч 4-го тура «Спартак» — «Краснодар». Из футболистов, вызванных Черчесовым в сборную России, на поле вышли Станислав Крицюк, Федор Смолов, Юрий Газинский и Роман Зобнин.

    Оба специалиста в этом туре также присутствовали на вчерашнем матче «Зенит» — ЦСКА, в котором приняло участие 6 футболистов сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 18:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Dmtry 22 августа 2016, 12:13

      "Оба специалиста в этом туре также присутствовали на вчерашнем матче «Зенит» — ЦСКА, " Вот это новость!!! Слуцкий присутствовал на матче ЦСКА. Вот это Сенсация

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2016, 23:48

      Бега Лёня Мот, что там забыл ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 21 августа 2016, 19:08

      Слуцкий то с какого перепугу

      1
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      Рейтинг: +76

      takca > каа 21 августа 2016, 21:15

      Если ты не знаешь то Леня прошел школу Спартака и поэтому иногда посещает игры родной команды.

      2
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