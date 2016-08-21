Черчесов и Слуцкий присутствуют на матче «Спартак» — «Краснодар»

Нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов и ее бывший наставник Леонид Слуцкий, работающий с ЦСКА, посетили матч 4-го тура «Спартак» — «Краснодар». Из футболистов, вызванных Черчесовым в сборную России, на поле вышли Станислав Крицюк, Федор Смолов, Юрий Газинский и Роман Зобнин.

Оба специалиста в этом туре также присутствовали на вчерашнем матче «Зенит» — ЦСКА, в котором приняло участие 6 футболистов сборной России.