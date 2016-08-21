Митрофанов: «Ничья с ЦСКА не устраивает «Зенит»

а меня лично не устраивает как вы господин Митрофанов с Дюковым управляете одним из богатых клубов России, так бездарно уже сколько лет так же как Мутко управляет всем спортом и футболом, а значит гнать Вас поганой метлой
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов выразил мнение, что ничья в матче 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) является для сине-бело-голубых неудовлетворительным результатом.
«Зенит» – ЦСКА – один из самых зрелищных и самых сложных матчей в чемпионате, эта встреча не стала исключением для обеих команд. Моментов было много, но их не реализовали, многое не получилось в игре. Результат нас не устраивает», – сказал Митрофанов.