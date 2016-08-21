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    Митрофанов: «Ничья с ЦСКА не устраивает «Зенит»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов выразил мнение, что ничья в матче 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) является для сине-бело-голубых неудовлетворительным результатом.

    «Зенит» – ЦСКА – один из самых зрелищных и самых сложных матчей в чемпионате, эта встреча не стала исключением для обеих команд. Моментов было много, но их не реализовали, многое не получилось в игре. Результат нас не устраивает», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    21.08.2016 01:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 21 августа 2016, 16:34

      а меня лично не устраивает как вы господин Митрофанов с Дюковым управляете одним из богатых клубов России, так бездарно уже сколько лет так же как Мутко управляет всем спортом и футболом, а значит гнать Вас поганой метлой

      1
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      Рейтинг: +22

      Суххххро 21 августа 2016, 15:13

      Конечно тут если ставить пенальти с москвичей будет шумиха, а с ростовом можно

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > Суххххро 21 августа 2016, 16:36

      причем здесь судьи и пенальти проблема в футболе глубже просто гнать таких деятелей как Федун Дюков и Мутко подальше и футбол очистится и станет привлекательней и честней

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 21 августа 2016, 13:11

      Ничья с Зениткой не устраивает ЦСКА!!!Вот так правильнее!!!

      -3
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 21 августа 2016, 12:51

      Вообще надо было что бы вы продули,с такими патриотами России как Кокоша.

      -1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 21 августа 2016, 12:44

      Она ни кого не устраивает, нужен обязательно сильный нападающий, аналог Халка...

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 12:19

      Кошмарная затея-играть через Смольникова. Армейцы,как показалось,даже не препятствовали ему-всё равно запорет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > yorgenbarenz 21 августа 2016, 16:38

      Смольников полная бездарность я это говорил когда он только пришел в Зенит как защитник он ноль а как бровочник и того хуже техники нет подачи нет креатива никакого

      1
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 21 августа 2016, 10:27

      Ещё пару игр и Зенит не будет премьера устраивать ! Срочно нужен забивной игрок (нападающий)

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 августа 2016, 10:16

      Без Халка пипец...

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > bolela_16 21 августа 2016, 11:13

      Согласен !

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bolela_16 21 августа 2016, 11:18

      И хорошо

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 августа 2016, 09:47

      Отскочили ещё и недовольны...)))

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      Рейтинг: +145

      Danjer 21 августа 2016, 09:18

      Команда играет,такое впечатление,как будто сама не понимает,чего хочет,шатов тянет,постоянно пас идет назад,жулиано,пока мертвый,я не знаю получиться что нить у луческу,не получится,но ждать тут пять лет,пока все сыграются нету времени,надо в лч в этом сезоне попадать!!!

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Danjer 21 августа 2016, 11:19

      Пару ничьей и поражений и лучше дедуля домой поедет

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      Рейтинг: +145

      Danjer > Rzn_za_cska 21 августа 2016, 11:25

      Ну надо опять же время,любому тренеру нужно время,но только у зенита,лишнего времени нету)))

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