Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарри: «Невозможно просто так взять и заменить Игуаина, который побил рекорд по голам в Серии А»

Сарри: «Невозможно просто так взять и заменить Игуаина, который побил рекорд по голам в Серии А»

20 августа 2016, 18:21
1

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подчеркнул, что заменить экс-форварда «адзурри» Гонсало Игуаина, перешедшего в «Ювентус», будет совсем непросто. Напомним, в прошлом сезоне аргентинец установил абсолютный рекорд Серии А по количеству голов в одном сезоне, поразив ворота соперников 36 раз.

«В футболе порой происходят вещи, которые превосходят все ожидания и предсказания, однако на бумаге у «Ювентуса» есть преимущество. Не намерен вести речь об игроке «бьянконери», потому что меня невероятно злило, когда туринцы говорили об Игуаине, а он был футболистом «Наполи».

Если кто-то считает, что можно без проблем найти замену нападающему, установившему новый рекорд по количеству голов в Серии А, то это совсем не так. Нам стоит подумать, как теперь действовать дальше. В межсезонье мы укрепили уверенность, забив множество голов, причем, сделали это 17 разных футболистов. Это, конечно, здорово, однако при этом не нужно недооценивать потерю игрока, забившего 38 мячей в минувшем сезоне. Практически нереально найти ему равноценную замену», – сказал Сарри.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Игуаин Гонсало Сарри Маурицио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1471713628
Все говорят "мешок" "мешок", вот интересно на него будет посмотреть, ведь на фотке он реально как "мешок"
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
4
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 13:47
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
Вчера, 11:37
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+