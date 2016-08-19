Веденеев: «Спартак» всегда будет привлекать повышенное внимание»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал желание болельщиков «Спартака» сменить руководство московского клуба. Напомним, что фанаты столичной команды создали петицию, в которой собирают голоса за отстранение владельца клуба Леонида Федуна от управления клубом.

«Я уж не знаю, что их так сильно не устраивает. Живет клуб своей жизнью, покупает и продает игроков, команда играет, болельщики хорошо ходят на футбол... Журналистам нужны интересные статьи, а «Спартак» всегда будет привлекать повышенное внимание – это открытая для всех мишень, так же, как и «Зенит». Помню, как на Виллаш-Боаша набрасывались, чуть что не так, все, кому не лень. На Дзюбу какой страшный понос несся с трибуны даже на матче «Зенита-2», когда перешeл к нам Артем.



В «Спартаке» то взахлеб мечтают об Аленичеве, то отворачиваются от него, едва хлопнула дверь. Это все эмоции. А нужен анализ, особенно для тех, кто разбирается в футболе, для экспертов. У нас очень мало аналитики. В футболе последний самый крутой аналитик был Лобановский, а в хоккее – Тихонов. У них всегда всe было обосновано – и победы, и поражения. А в «Спартаке» такого нет.



Понесут хором, мол, Федун плохой, Аленичев и Карпин – не тренеры. Эмоции на поле должны быть, а после матча – детальный разбор. У вас же есть видео, посмотрите, кто напортачил. Если игрок регулярно допускает ошибки – меняйте. А этого нет, никто ничего не говорит», – сказал он.