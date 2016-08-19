Симеоне: «Поражения в финалах Лиги чемпионов навсегда останутся со мной»

По словам наставника «Атлетико» Диего Симеоне, он никогда не сможет забыть поражения от мадридского «Реала» в финалах Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 и сезоне-2015/16.



«Я хочу выжимать из своих игроков максимум, а продолжать борьбу после двух поражений в финалах не так-то просто. Люди опасаются слова «неудача», а это синоним понятия «не достигнутая цель». Именно это я почувствовал тогда.



Во второй раз выйти в финал и вновь проиграть — это тяжкий удар. Те два поражения в финалах навсегда останутся со мной, и никакой другой финал их не перекроет.



Жизнь предоставляет лучшим бойцам серьезные испытания, а я считаю себя бойцом», — сказал Симеоне в интервью телеканалу Movistar +.