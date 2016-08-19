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  • Симеоне: «Поражения в финалах Лиги чемпионов навсегда останутся со мной»

Симеоне: «Поражения в финалах Лиги чемпионов навсегда останутся со мной»

19 августа 2016, 06:26
5

По словам наставника «Атлетико» Диего Симеоне, он никогда не сможет забыть поражения от мадридского «Реала» в финалах Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 и сезоне-2015/16.

«Я хочу выжимать из своих игроков максимум, а продолжать борьбу после двух поражений в финалах не так-то просто. Люди опасаются слова «неудача», а это синоним понятия «не достигнутая цель». Именно это я почувствовал тогда.

Во второй раз выйти в финал и вновь проиграть — это тяжкий удар. Те два поражения в финалах навсегда останутся со мной, и никакой другой финал их не перекроет.

Жизнь предоставляет лучшим бойцам серьезные испытания, а я считаю себя бойцом», — сказал Симеоне в интервью телеканалу Movistar +.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (5)
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джон базелон
1471577834
Атлетико заслужил ЛЧ.Удачи Диего!
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Sanches 1204
1471587067
Просто невезение,так бывает,оно пройдёт и вы обязательно выиграете ЛЧ
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FanatSerj
1471590808
да, в прошлом году Реал проскочил на халявку в финал, Атлетико по всем грандам прошелся.
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