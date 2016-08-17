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    Каррера: «Не люблю «тики-таку», мне нравится строить игру начиная с обороны»

    Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой стиль игры будет использовать московская команда под его руководством.

    «Все зависит от ситуации, от конкретного матча. Но я люблю интенсивный, быстрый футбол. А вот «тики-таку», например, не люблю. Опять-таки, нужно готовиться к каждой конкретной встрече. Мне нравится строить игру начиная с обороны. Выходить из-под прессинга, создавать пространство в атаке.

    Не факт, что, купив четырех игроков, мы обязательно будем побеждать. Я всегда говорю игрокам, что надо надевать майку своей команды с гордостью. И биться за результат. Самое главное, что мы готовы бороться до последней минуты последней игры, – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 23:08
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 18 августа 2016, 13:02

      Тем не менее, новому тренеру и Спартаку удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 18 августа 2016, 11:42

      Будем ждать Побед!!! И новых игроков....для усиления....Федун озолоти руку...новому тренеру....УДАЧИ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 августа 2016, 10:45

      Ребята, фанаты болельщики и просто любители красивого и честного футбола. Мне больно, мне горько, мне печально, стыдно... Я устал не от игры а от бардака в Спартаковском руководстве последние 15 лет! Я хочу спать ложится с улыбкой а не с разбитым сердцем и горечи на душе! ФедунПродайСпартак!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 августа 2016, 10:39

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

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      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

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      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
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      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 августа 2016, 10:37

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!
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      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 августа 2016, 10:34

      ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!! ФедунПродайСпартак!!!

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 августа 2016, 09:45

      Желаю удачи!

      3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 09:16

      лукавит тренер.Заметьте именно тики така стиль просматривается когда спартак приходит в штрафную соперника.

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 18 августа 2016, 08:07

      Удачи!!

      2
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 18 августа 2016, 08:06

      Народ, у кого есть выход на арабских шейхов или каких нибудь китайских миллиардеров?! ))) Пусть хоть кто нибудь выкупит у этого долбо... Федуна Спартак! Сколько еще сезонов многомиллионная армия болельщиков Спартака будет ждать Результата?

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