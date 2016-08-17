Родионов: «Спартак» еще ведет работу по приобретению новичков»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что до закрытия трансферного окна клуб будет продолжать вести работу по приобретению новых игроков.

«Трансферное окно еще продолжается, работа в клубе еще ведется по новым исполнителями. Не буду сейчас говорить о количестве и позициях», – приводит слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

«Клуб доволен подписанными новичками, всеми тремя. Фернандо вообще может писать книжку об экспериментальном похудении», – добавил член совета директоров красно-белых Александр Жирков.

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