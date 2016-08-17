Родионов: «Не собираюсь писать заявление об уходе с поста гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что не намерен покидать данную должность по собственному желанию. Напомним, ранее функционер заявлял, что оставит свой пост в случае ухода из команды экс-главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Ушел уже тренер и спортивный директор. Для меня «Спартак» – это не пустой звук. Заявление писать я не буду», – цитирует Родионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

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