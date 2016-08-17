Слуцкий: «Готовимся к «Зениту» по плану, волнует только сила соперника»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что процесс подготовки к поединку четвертого тура РФПЛ против «Зенита» проходит в соответствии с намеченным планом. Также наставник армейцев сообщил, что хавбек Зоран Тошич сможет сыграть против петербургского клуба, несмотря на небольшой дискомфорт.

«В процессе подготовки к матчу с «Зенитом» все идет по плану. Беспокоит только то, что это «Зенит», сильный соперник.

Тошич сегодня отсутствовал на тренировке. У него небольшой дискомфорт, решили дать Зорану паузу. Его неучастие в игре исключено», – сказал Слуцкий.