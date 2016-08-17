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    «Ювентус» намерен окупить трансфер Витселя продажей Дзадзы и Перейры

    «Ювентус» готов расстаться с нападающим Симоне Дзадзой и полузащитником Роберто Перейрой. На 25-летнего итальянца претендует «Вольфсбург», сумма сделки может составить 25 миллионов евро. Что касается аргентинца, что в его услугах заинтересован «Уотфорд», который может заплатить туринскому клубу порядка 15 миллионов.

    По информации источника, вырученные средства «бьянконери» намерены потратить на приобретение игрока в центральную ось. В качестве основных кандидатов рассматриваются полузащитник «Зенита» Аксель Витсель и хавбек «ПСЖ» Блейз Матюиди. Вариант с бельгийцем видится более вероятным, так как обойдется «старой синьоре» дешевле: парижане не собираются отпускать 29-летнего француза дешевле, чем за 30 миллионов евро, в то время как покупка футболиста петербургского клуба может обойтись «Юве» не более чем в 20 миллионов, с учетом того, что его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2017 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.08.2016 14:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 15:33

      Это и есть нормальный бизнес.Считают деньги

      -1
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 17 августа 2016, 14:57

      Во жмоты, после погба им вообще должно быть по барабану, за сколько замену брать

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > MaxOfMobbDeep 17 августа 2016, 15:59

      не забывай за сколько они жиртрест взяли)

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      Рейтинг: +40

      BADS 17 августа 2016, 14:45

      Они же Погда продали, за сумашедшие деньги:)
      им на несколько Витселей хватит:)

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