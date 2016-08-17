Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрофанов: «У Гарая долгосрочный контракт с «Зенитом», а по Тигиеву информация не совсем правильная»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг информацию о переходе в петербургский клуб защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Также он сообщил, что сине-бело-голубые готовы расстаться с Эсекьелем Гараем только в случае хорошего предложения по игроку. Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец намерен покинуть команду и продолжить карьеру в «Бенфике», за которую уже выступал до перехода в стан питерцев.

    «Информация о переходе Георгия Тигиева из «Анжи» в «Зенит» – слухи, она не совсем правильная. Что касается Гарая, то у него долгосрочный контракт с клубом. Повторюсь, что если будет хорошее предложение по любому игроку, то мы его рассмотрим. Но если Гарай уйдeт, нам необходимо будет его кем-то заменить.

    У аргентинца состоялся разговор с главным тренером, какие-то желания могут появляться, но контрактные обязательства никто не отменял», – подчеркнул Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2016 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11