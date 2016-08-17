Газзаев: «За последние шесть лет футбол в России пришел в упадок, а 2016 год – вообще ужас»

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев подчеркнул, что в течении последних шести лет уровень футбола в России шел только на спад. При этом по его словам, нынешний год стал самым ужасным в плане футбольных результатов.

«Надо, чтобы наш чемпионат был конкурентоспособным, чтобы клубы побеждали в еврокубках, чтобы сборной мы гордились. Ведь это единство нашей страны. Огромная армия болельщиков. Стадионы должны заполняться, как и спортшколы.

Мою программу общественность знает, и я хочу сейчас проанализировать прошедший чемпионат Европы, и чтобы собравшиеся внесли лепту в развитие футбола. За последние шесть лет футбольное хозяйство упало. С 2010 года пошли ухудшения. А 2016 год стал ужасом», – подчеркнул Газзаев.