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    Ловчев: «Пусть Мамаев и Кокорин потом и кровью смывают прохладное отношение к сборной и стране»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев назвал обоснованным отсутствие полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина в списке вызванных игроков в сборную России. По мнению специалиста, футболисты должны своей работой изменить отношение общественности к ним.

    «Состав Черчесова – правильный и революционный. Я давно знаю его, никого он «отрезать» не будет. Сейчас кричат: нет Денисова! Будет Игорь в порядке, вызовут и его. Никто на нем крест не ставит, пусть доказывает. Отсутствие Мамаева и Кокорина – правильное решение. Пусть потом и кровью смывают… не позор даже, а прохладное отношение к сборной и стране», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2016 10:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2016, 15:57

      Про кровь это конечно лишнее, а вот про пот в точку, теперь им чтобы попасть в сборную так и надо делать, хотя я думаю это временная, так сказать, воспитательная мера, тем более матчи-то предстоят товарищеские...

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 августа 2016, 15:27

      Вот Жека Ловкий опять маразм коммунистический несёт, ужас!!! Жека!!! Очнись!!! 2016 год на улице!!! Скажите ему кто-нибудь!!!

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 августа 2016, 15:24

      Они,что тебе, братья Матросовы, чтобы кровью искупить свою вину? Это всего лишь игра, хотя и великая, но никак не война.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Молчуновский 17 августа 2016, 18:54

      Ну это вы зря.Мы почти на войне.По крайней мере(как сказал президент) в кольце врагов.А они только и ждут,что бы напасть на нас и "забрать наши 1-2 комнатные квартиры с пропавшими маринованными поганками в чулане"( А.Невзоров))

      -1
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 17 августа 2016, 13:35

      Оказывается для того, чтобы устроить революцию в российском футболе, нужно всего лишь не пригласить Кокоритна с Мамаевым.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 августа 2016, 11:53

      задолбала уже сборная,уберите лимит,хоть хороший футбол посмотрим,а сборная может вдруг и появится

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 17 августа 2016, 10:42

      у Мамаева травма, Ловчев не в курсе, только бы "бла бла бла"

      -3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 августа 2016, 10:40

      прафилактика,придет время вернут

      -1
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 17 августа 2016, 10:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну выпили люди а сколько и за сколько это не ваше дело сколько платят за такие деньги и пьют. завидовать не надо что тебе столько не платили

      -5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 августа 2016, 10:29

      Потом и кровью? Не получится. Не голова у них,а седалище.В жилах у них-моча,а не кровь! Засадить бы их всех во влагалище и начать переделывать вновь.

      -3
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 августа 2016, 10:28

      Я не понимаю.
      А почему они, а не безмозглая молодая девочка, которая сидит в Ламборджини на Арбате и курит в окно? Не начальник ЖКХ райцентра, который строит трехэтажный дом среди нищеты? Не те, кто вопит на весь телеэкран рекламные слова и получает за это 5 годовых зарплат профессора университета, который тихим голосом дает знания?
      Они - часть всей это системы. И потому они такие, какие они есть. И этой системе ничего не должны. Они не хуже нее. К чему я это? К тому, что не нужно докапываться до отдельно взятых Кокорина и Мамаева, потому что это бессмысленно в таких условиях.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > exreporter 17 августа 2016, 10:59

      Все правильно.Просто РФС перевёл стрелки за поражение на Евро.И все поверили.Так же как пол страны верит,что все наши беды от проклятых америкосов и гейропы,а не от наших недалеких начальников,погрязших в коррупции

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