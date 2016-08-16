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    Корнеев: «В приоритете у «Локомотива» – покупка нападающего и центрального защитника»

    Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, какие изменения в составе железнодорожников можно ожидать в период нынешнего трансферного окна. По словам функционера, красно-зеленые, в первую очередь, заняты поиском двух атакующих игроков, а также центрального защитника.

    «Естественно, мы работаем на трансферном рынке. Учитывая финансовые ограничения, рассматриваем в том числе варианты с арендой и последующим выкупом. Речь идет прежде всего о центрфорварде, игроке группы атаки и центральном защитнике. Кроме того, возможно появление футболиста и в опорную зону. Ищем и иностранцев, и россиян.

    Что касается Чорлуки, то любому игроку нужна определенность. Мы ее Ведрану предоставили. Да, предложений у него хватало. Но тем приятнее, что он выбрал «Локомотив». Ни в коем случае нет плана, что сейчас Чорлука продлевает контракт, а в следующее трансферное окно мы его продаeм. Нет, Ведран хочет играть именно за «Локомотив», – сказал Корнеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2016 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +504

      alex-76 17 августа 2016, 06:33

      В правильном направлении мыслят....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:23

      Верю, что Геркус сможет поднять Локомотив

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 августа 2016, 18:21

      Планы то есть это конечно хорошо, но приятнее увидеть хорошие приобретения !

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 августа 2016, 17:49

      Кокорина н-надо?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33707

      zra78 16 августа 2016, 16:43

      Ну и отлично!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 августа 2016, 16:25

      Да, нападающий нужен как воздух.

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