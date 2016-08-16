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    Газзаев составил свою символическую сборную 3-го тура РФПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил свою символическую сборную 3-го тура РФПЛ. Специалист отметил трех игроков ЦСКАМарио Фернандеса, Василия Березуцкого, Понтуса Вернблума.

    Сборная 3-го тура РФПЛ по версии Газзаева: Александр Беленов («Анжи»), Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Новосельцев («Ростов»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Понтус Вернблум (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Олег Иванов («Терек»), Олег Шатов («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2016 11:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 16 августа 2016, 14:02

      пес все на виду хочет быть..

      2
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 16 августа 2016, 12:41

      Без БЕРЕЗЫ не обошлось !!!

      -1
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