Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Есть команды, которые еще хуже сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, как нужно выводить команду из кризиса.

    «Мы не в самом низу. Есть команды, которые еще хуже нас. Но я с такой оценкой не согласен, мы не должны так недооценивать себя. Мы с Мутко разговаривали о многом. Мы своими играми должны вернуть уважение людей. Нужно собирать полные стадионы, даже на товарищеских матчах. Чтобы пресса была хорошая.

    Петиция? Отношусь спокойно и с пониманием. Но роспуск – это звучит неправильно. Хотя это значит, что болельщики неравнодушны. Но у меня негатива по этому поводу нет», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2016 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2016, 09:04

      Все орали Черчес, Черчес, а теперь пошёл он на ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 15 августа 2016, 08:46

      Лизоблюды. Жопу в рфс прикрывают друг другу. С таким отношением к футболу скоро ниже нас только канализационные крысы будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2016, 08:38

      Как их всех колбасит петиция.Давай,ты ещё наступи на грабли.Быстро помогут тебе зажравшиеся и вышедшие в тираж игрочки, опозориться навсегда.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 августа 2016, 08:21

      "Если у вас есть крыша над головой,телевизор,одежда и еда на целый день,знайте,вы живёт лучше чем 85% жителей Земли.(В.Познер.)))))) Ураааа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 августа 2016, 06:22

      Ниже ещё 127 сборных, ура...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 августа 2016, 04:09

      есть команды хуже? не на тех равняетесь...и то команды которые хуже с такой самоотдачей играют,а наши...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 15 августа 2016, 00:39

      Андорра хуже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Shtirlits 15 августа 2016, 00:29

      Он прав, не настолько плоха сборная какой мы ее увидели на ЧЕ.
      Слуцкий слишком перегрузил игроков.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д > Shtirlits 15 августа 2016, 06:59

      Он заставил их думать, в ЧтоГдеКогда? играть. Вот они и перегрелись.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 15 августа 2016, 08:18

      Класс!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 августа 2016, 00:26

      время покажет как все будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 августа 2016, 00:05

      нездоровые мысли

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11