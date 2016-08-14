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    Глушаков: «Фраза «мы все говно»? В номере Слуцкого меня не было»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2016, где россияне не смогли преодолеть групповой этап.

    – Как вы чувствовали себе после Евро?

    – Скандальные темы комментировать не буду. Скажу, что мне было действительно тяжело. Сборы у «Спартака» начинались почти сразу после вылета сборной с Евро, но в четыре-пять дней отпуска мне из дома не хотелось выходить. Результат плохой, и он действительно ударил и по команде, и по болельщикам.

    – Вы поддерживаете фразу: «Мы все говно»?

    – Не буду комментировать. Скажу лишь, что в номере Слуцкого меня тоже не было. Давайте вообще жить сегодняшним днем и стараться оправдывать ожидания и болельщиков «Спартака» и сборной. Нужно работать еще усерднее – это первый ответ на критику. Второй – нужно проявлять ответственность.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2016 18:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 августа 2016, 12:14

      Хотя тебя и не было в номерах -ты это слово и есть , так что от коллектива не отделяйся , держитесь вместе ,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 14 августа 2016, 23:39

      Жить сегодняшним днем и оправдывать ожидания, это конечно хорошо, только вы из года в год это повторяете, а на деле ничего не происходит нового.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 августа 2016, 23:10

      Прежде всего эта фраза обращена в адрес футбольных журналюг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 августа 2016, 20:39

      Все овно,а Дениска-Д*Артаньян!

      4
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 14 августа 2016, 20:30

      было тебя не было все равно г*но

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca 14 августа 2016, 20:20

      Слуцкий сказал что приходили игроки его команды. Этим все сказано.

      4
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      Рейтинг: +11214

      alp 14 августа 2016, 20:13

      "и ваще меня небыло в сборной... " я не я и хата не моя )) спартаковец, обыкновенный спартаковец

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > alp 19 ноября 2016, 10:57

      В самую точку! Спартаковское мурло и только!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 14 августа 2016, 20:02

      А ты и до этого был говном и тебя даже не позвали!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Hangeldi 9 октября 2016, 18:38

      Дурбалайгелды.

      -1
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      Рейтинг: +18

      Ганз с тихорецкой 14 августа 2016, 19:45

      То же блин новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 14 августа 2016, 18:57

      а зря

      1
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